Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прощання з Марадоною призвело до сутичок із поліцією

П'ятниця, 27 листопада 2020, 02:35
Прощання з Марадоною призвело до сутичок із поліцією

Під час прощання із аргентинським футболістом Дієго Марадоною перед президентським палацом відбулись сутички між поліцією та вболівальниками, які прийшли вшанувати пам’ять футболіста. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Відомо, що люди, які стояли в черзі, щоб потрапити до президентського палацу Casa Rosada, де розмістили труну із футболістом, намагались потрапити туди після його закриття. 

 

На місцевому телебаченні показали кадри, на яких видно, як до вболівальники застосовують сльозоточивий газ, намагаючись стримати натовп, який хотів віддати шану Марадоні. 

Повідомляється, що із самого ранку тисячі фанатів чекали своєї черги на вулицях Буенос-Айреса, щоб побачити труну, перед тим як увечері її відвезуть на поховання. 

"Ми спокійно ставали в чергу, і раптово поліція почала стріляти гумовими кулями. Божевільні, я просто хочу попрощатись із Дієго", – сказав 35-річний чоловік, що прийшов до палацу. 

 

Намагаючись зменшити рівень напруги, у міністерстві внутрішніх справ повідомили, що процесія із труною буде йти по заздалегідь визначеному маршруту, щоб всі охочі могли попрощатись. 

Нагадаємо: 

  • 25 листопада 2020 року у віці 60 років помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона.
  • Президент країни оголосив три дні національного трауру.
  • На прощанні із футболістом у президентському палаці очікувалось не менше мільйона людей.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Аргентина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
Аргентина
В Аргентині інфляція перевищила 100% вперше за 30 років
Росіянки тисячами їдуть народжувати в Аргентину заради громадянства
Зеленський налагоджує зв’язки з Латинською Америкою
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: