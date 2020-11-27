Прощання з Марадоною призвело до сутичок із поліцією

Під час прощання із аргентинським футболістом Дієго Марадоною перед президентським палацом відбулись сутички між поліцією та вболівальниками, які прийшли вшанувати пам’ять футболіста.

Джерело: Reuters

Деталі: Відомо, що люди, які стояли в черзі, щоб потрапити до президентського палацу Casa Rosada, де розмістили труну із футболістом, намагались потрапити туди після його закриття.

На місцевому телебаченні показали кадри, на яких видно, як до вболівальники застосовують сльозоточивий газ, намагаючись стримати натовп, який хотів віддати шану Марадоні.

Повідомляється, що із самого ранку тисячі фанатів чекали своєї черги на вулицях Буенос-Айреса, щоб побачити труну, перед тим як увечері її відвезуть на поховання.

"Ми спокійно ставали в чергу, і раптово поліція почала стріляти гумовими кулями. Божевільні, я просто хочу попрощатись із Дієго", – сказав 35-річний чоловік, що прийшов до палацу.

Намагаючись зменшити рівень напруги, у міністерстві внутрішніх справ повідомили, що процесія із труною буде йти по заздалегідь визначеному маршруту, щоб всі охочі могли попрощатись.

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