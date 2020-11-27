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Прощание с Марадоной привело к столкновениям с полицией

Пятница, 27 ноября 2020, 02:35
Прощание с Марадоной привело к столкновениям с полицией

Во время прощания с аргентинским футболистом Диего Марадоной перед президентским дворцом произошли столкновения между полицией и болельщиками, которые пришли почтить память футболиста.

Источник: Reuters

Детали: Известно, что люди, которые стояли в очереди, чтобы попасть в президентский дворец Casa Rosada, где разместили гроб с футболистом, пытались попасть туда после его закрытия.

 

На местном телевидении показали кадры, на которых видно, как к болельщикам применяют слезоточивый газ, пытаясь сдержать толпу, что хотела почтить память Марадоны.

Сообщается, что с самого утра тысячи фанатов ждали своей очереди на улицах Буэнос-Айреса, чтобы увидеть гроб, перед тем как вечером ее отвезут на погребение.

"Мы спокойно становились в очередь, и внезапно полиция начала стрелять резиновыми пулями. Сумасшедшие, я просто хочу попрощаться с Диего", – сказал 35-летний мужчина, пришедший ко дворцу.

 

Пытаясь снизить градус напряжения, в министерстве внутренних дел сообщили, что процессия с гробом будет идти по заранее определенному маршруту, чтобы все желающие могли попрощаться.

Напомним:

  • 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
  • Президент страны объявил три дня национального траура.
  • На прощании с футболистом в президентском дворце ожидали не менее миллиона человек.

Украинская правда

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Темы: Аргентина
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