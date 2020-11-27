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Пандемія: Україна все ще тримає лідерські позиції за числом нових хворих 

П'ятниця, 27 листопада 2020, 04:18
Пандемія: Україна все ще тримає лідерські позиції за числом нових хворих 
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Станом на 26 листопада Україна зайняла 9 позицію серед держав світу за числом нових хворих на коронавірус, позаду залишились Іран, Франція, Мексика, Іспанія та інші країні, де раніше фіксували значні темпи поширення хвороби. 

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Останнім часом Україна входить до топ-держав, де фіксують найшвидші темпи інфікування. За минулу добу спостерігається така ж тенденція.

Більше, ніж в Україні, нових хворих виявили лише у 8 державах. Серед них сусідня Польща (16,6 тисяч випадків), Велика Британія (17,5 тисяч), Німеччина (21,5 тисяч), Росія (25,5 тисяч), Італія (29 тисяч), Бразилія (37,6 тисяч), Індія (43 тисячі) та США (108 тисяч). 

Важливо, що за кількістю тестувань серед перших 9 країн у цьому антирейтингу Україна провела їх найменше. 

Серед країн Європи наша держава займає 5 місце, що вже не вперше. 

 

За кількістю летальних випадків серед європейських країн Україна на 8 місці, у світі – на 14. 

Знати більше: 10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 

  • Епідемія не збавляє крок: 25 листопада в Україні COVID-19 підтвердили 15 331 особі, госпіталізували 1 955 осіб, одужали 9 617 осіб, але 225 пацієнтів померли.

Українська правда
Теми: коронавірус
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