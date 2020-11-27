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Обшукували через корупцію, а знайшли схрон зброї: силовики пояснили, чому прийшли в НААН

П'ятниця, 27 листопада 2020, 14:14

Правоохоронці викрили керівництво Національної академії аграрних наук та структурних її підрозділів на привласненні майна та отриманні хабарів, тому прийшли з обшуком до будівель НААН, де виявили схрон зброї. 

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Посадові особи академії та її підрозділів налагодили корупційні схеми. 

Зокрема керівники укладали з комерційними структурами збиткові договори про спільну діяльність. Так, аграрії документально знижували врожайність, а по факту залишок врожаю ділили між собою та посадовцями НААН. До корупційної схеми входила і здача в оренду земельних ділянок за заниженими цінами. А їх у відомстві академії - 480 тисяч гектарів. 

Також поліцейські зафіксували розтрату земельних угідь та майна, яке перебувало у віданні установ НААН України".

Деталі: Крім того, зловмисники розтрачували кошти, які були виділені на закупівлю сільгосппродукції та гербіцидів.

За "кришування" керівництво НААН отримувало хабарі, в тому числі елітний позашляховик. 

За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаними злочинним шляхом), та ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

 

Нагадаємо:

  • Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання посадових осіб та в приміщеннях НААН в Києві, Львівській та Миколаївській областях.
  • В результаті, крім документації, поліцейські вилучили у підвальному приміщенні НААН схрон зброї: чотири гранатомети РПГ, автомати АКС-У, пістолети, гранати – РГД-5 та Ф-1, 2 артилерійських снаряди калібру 23 мм та патрони різного калібру.
  • У грудні 2019 року президента Нацакадемії аграрних наук Ярослава Гадзало підозрювали у втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу.

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Українська правда
Теми: поліціяобшукизброя


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