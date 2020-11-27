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Обыскивали из-за коррупции, а нашли схрон оружия: силовики объяснили, почему пришли в НААН

Пятница, 27 ноября 2020, 14:14

Правоохранители разоблачили руководство Национальной академии аграрных наук и структурных ее подразделений на присвоении имущества и получении взяток, поэтому пришли с обыском в здания НААН, где обнаружили схрон оружия.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Должностные лица академии и ее подразделений наладили коррупционные схемы.

В частности руководители заключали с коммерческими структурами убыточные договоры о совместной деятельности. Так, аграрии документально снижали урожайность, а по факту остаток урожая делили между собой и лицами НААН.

К коррупционной схеме входила и сдача в аренду земельных участков по заниженным ценам. А их в ведомстве академии - 480 000 гектаров.

Также полицейские зафиксировали растрату земельных угодий и имущества, находящегося в ведении учреждений НААН Украины".

Детали: Кроме того, злоумышленники тратили средства, которые были выделены на закупку сельхозпродукции и гербицидов.

За "крышевание" руководство НААН получало взятки, в том числе элитный внедорожник.

По данному факту следователи начали уголовные производства по ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

 

Напомним:

  • Правоохранители провели обыски по адресам проживания должностных лиц и в помещениях НААН в Киеве, Львовской и Николаевской областях.
  • В результате, кроме документации, полицейские изъяли в подвальном помещении НААН схрон оружия: четыре гранатомета РПГ, автоматы АКС-У, пистолеты, гранаты - РГД-5 и Ф-1, 2 артиллерийских снаряда калибра 23 мм и патроны различного калибра.

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Украинская правда
Темы: полицияобыскиоружие


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