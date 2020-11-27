Хворий на COVID Разумков скликає глав фракцій, прем'єра і ОП на нараду

28 листопада відбудеться нарада голів парламентських фракцій за участю спікера Ради Дмитра Разумкова, прем’єра Дениса Шмигаля та керівництва Офісу президента.

Джерело: заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, речник Разумкова Ольга Туній у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Железняка: "Об 11:00 суботи глава Парламенту скликає велику нараду всіх голів фракцій парламенту. Будуть гості: прем'єр, голова Офісу президента і його заступники. Зустріч офлайн, але наша президія Ради, хто ще з ковідом, на онлайн підключенні".

Деталі: Железняк відзначив, що "склад серйозний", в останнє такий збір був, як тільки ввели карантин.

За словами нардепа, темою наради буде робота парламенту в грудні. Він очікує, що обговорять бюджет-2021, закони по "конституційної кризи" + закон про призначення глави НАБУ, а також закони про підтримку бізнесу і відстрочку РРО.

Речник Разумкова Ольга Туній підтвердила "Українській правді", що буде така робоча нарада і що спікер Ради буде присутній на ній онлайн.

Що було раніше: 26 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що після 2 тижнів самоізоляції через коронавірус, залишатиметься вдома і надалі, оскільки його другий тест на COVID також позитивний.