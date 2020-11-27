Больной COVID Разумков созывает глав фракций, премьера и ОП на совещание

28 ноября состоится совещание председателей парламентских фракций с участием спикера Рады Дмитрия Разумкова, премьера Дениса Шмыгаля и руководства Офиса президента.

Источник: заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Железняка: "В 11:00 субботы глава парламента созывает большое совещание всех руководителей фракций парламента. Будут гости: премьер, председатель Офиса президента и его заместители. Встреча оффлайн, но наш президиум Рады, кто еще с ковидом, на онлайн подключении".

Детали: Железняк отметил, что "состав серьезный", в последний раз такой сбор был, как только ввели карантин.

По словам нардепа, темой совещания будет работа парламента в декабре. Он ожидает, что обсудят бюджет-2021, законы по "конституционному кризису" + закон о назначении главы НАБУ, а также законы о поддержке бизнеса и отсрочку РРО.

Пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний подтвердила "Украинской правде", что будет такое рабочее совещание и спикер Рады будет присутствовать на нем онлайн.

Что было раньше: 26 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что после 2 недель самоизоляции из-за коронавируса, будет оставаться дома и в дальнейшем, поскольку его второй тест на COVID также положительный.