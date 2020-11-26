Разумков продовжить самоізоляцію: другий тест на COVID – позитивний
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після 2 тижнів самоізоляції через коронавірус, залишатиметься вдома і надалі, оскільки його другий тест на COVID також позитивний.
Джерело: Разумков у Facebook
Пряма мова: "Уже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі "позитивний". Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня".
Деталі: За словами Разумкова, статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна. Водночас він висловив сподівання, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань позитивно вплинуть на загальну картину.
Разумков також очікує, що наступного тижня вже зможе повернутися до повноцінної парламентської роботи.
Передісторія:
- 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
- 12 листопада у першого заступника голови Верховної Ради Руслана Стефанчука підтвердили захворювання на COVID-19.
- За час пандемії понад 70 депутатів Верховної Ради заразилися коронавірусом, тобто кожен шостий.