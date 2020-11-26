Разумков продовжить самоізоляцію: другий тест на COVID – позитивний

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після 2 тижнів самоізоляції через коронавірус, залишатиметься вдома і надалі, оскільки його другий тест на COVID також позитивний.

Джерело: Разумков у Facebook

Пряма мова: "Уже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі "позитивний". Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня".

Деталі: Він нагадав, що досі не вирішена ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, яка склалася внаслідок скандально відомого рішення Конституційного суду.

За словами Разумкова, робоча група з врегулювання цього питання провела вже 5 засідань та узгодила низку ключових позицій.

Крім того, Рада чекає від Кабміну підготовлений проект бюджету на 2021 рік, оскільки часу для його прийняття залишилося не так багато.

За словами Разумкова, статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна. Водночас він висловив сподівання, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань позитивно вплинуть на загальну картину.