Разумков продовжить самоізоляцію: другий тест на COVID – позитивний

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після 2 тижнів самоізоляції через коронавірус, залишатиметься вдома і надалі, оскільки його другий тест на COVID також позитивний.

Джерело: Разумков у Facebook

Пряма мова: "Уже два тижні як я знаходжуся на самоізоляції вдома. Почуваю себе значно краще, але результат тесту досі "позитивний". Тому вимушений дистанційно працювати над питаннями, які будуть розглядатися наступного пленарного тижня".

Деталі: За словами Разумкова, статистика захворюваності народних депутатів поки невтішна. Водночас він висловив сподівання, що віддалений формат роботи в комітетах та відсутність пленарних засідань позитивно вплинуть на загальну картину.

Разумков також очікує, що наступного тижня вже зможе повернутися до повноцінної парламентської роботи.

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