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Зеленський присвоїв звання Героя гендиректору "Південного", який помер від коронавірусу

П'ятниця, 27 листопада 2020, 15:37
Зеленський присвоїв звання Героя гендиректору Південного, який помер від коронавірусу

Президент Володимир Зеленський присвоїв генеральному директору Конструкторського бюро "Південне" Олександру Дегтяреву звання Героя України посмертно.

Джерело: указ глави держави від 27 листопада

Деталі: Згідно з документом, звання Дегтяреву, який 24 листопада помер від коронавірусу у віці 69 років, присвоєно за визначний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розробку новітніх зразків ракетно-космічної техніки.

Що передувало: Під час робочої поїздки На Дніпропетровщину Зеленський взяв участь у церемонії прощання з Дегтяревим та озвучив ініціативу присвоєння йому звання Героя посмертно.

Президент наголосив, що його смерть – це велика втрата для ракетно-космічної галузі України та всього світу.

Довідково: Олександр Дегтярев розпочав трудову діяльність на державному підприємстві "Конструкторське бюро "Південне" 1975 року. Працюючи до 1992-го у проектному комплексі, він пройшов школу проектування, конструювання та експериментального відпрацювання ракетних комплексів стратегічного й космічного призначення.

Займався практичною реалізацією проектів модернізації та комерційного використання космічних ракетних комплексів сімейств "Зеніт", "Дніпро", низки космічних апаратів і супутникових систем. Зробив суттєвий внесок у створення відомих ракетно-космічних комплексів у міжнародній кооперації – "Морський старт", "Наземний старт", "Дніпро".

Українська правда

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Теми: нагородиЗеленськийкоронавірус
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