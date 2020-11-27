Зеленский присвоил звание Героя гендиректору КБ "Південне", который умер от коронавируса

Президент Владимир Зеленский присвоил генеральному директору конструкторского бюро "Південне" Александру Дегтяреву звание Героя Украины посмертно.

Источник: указ главы государства от 27 ноября

Детали: Согласно документу, звание Дегтяреву, который 24 ноября скончался от коронавируса в возрасте 69 лет, присвоено за выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники.

Что предшествовало: Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский принял участие в церемонии прощания с Дегтяревым и озвучил инициативу присвоения ему звания Героя посмертно.

Президент подчеркнул, что его смерть - это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира.

Справка: Александр Дегтярев начал трудовую деятельность на государственном предприятии "Конструкторское бюро "Південне" 1975 года. Работая в 1992 в проектном комплексе, он прошел школу проектирования, конструирования и экспериментальной отработки ракетных комплексов стратегического и космического назначения.

Занимался практической реализацией проектов модернизации и коммерческого использования космических ракетных комплексов семейств "Зенит", "Днепр", ряда космических аппаратов и спутниковых систем. Сделал существенный вклад в создание известных ракетно-космических комплексов в международной кооперации - "Морской старт", "Наземный старт", "Днепр".