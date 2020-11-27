Російський медійник заразився COVID після експериментів з вакциною "Супутник V"

Російський журналіст Олексій Пивоваров, який два місяці тому зробив щеплення вакциною "Супутник V", захворів на коронавірус.

Джерело: Пивоваров в Twitter

Деталі: Пивоваров розповів, що він прищепився російською вакциною, і все одно заразився COVID. Журналіст натякнув, що він брав участь в дослідженні вакцини й не знає, дали йому вакцину чи плацебо.

Пряма мова Пивоварова: "Оскільки вже багато хто знає, вважаю правильним написати про це: я захворів на коронавірус.

І так, два місяці тому я робив щеплення від ковіду. Ось дослідним шляхом встановив, що це було плацебо. Або "Супутник" в моєму випадку не спрацював".

Довідково: Пивоваров - автор низки передач на каналі НТВ (1993-2013), продюсер і менеджер в холдингу "СТС Медіа" (2013-2016), головний редактор і генеральний продюсер телеканалу RTVi (2016-2020). Веде на Youtube свій канал.

Нагадаємо: У Росії троє медиків з Алтайського краю заразилися COVID-19 після щеплення російською вакциною "Спутник V".

26 листопада творці російської вакцини "Супутник V" запропонували шведсько-британській компанії AstraZeneca скомбінувати препарати нібито для збільшення ефективності.

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