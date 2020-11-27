Российский медийщик заразился COVID после экспериментов с вакциной "Спутник V"

Российский журналист Алексей Пивоваров, который два месяца назад сделал прививку вакцины "Спутник V", заболел коронавирусом.

Источник: Пивоваров в Twitter

Детали: Пивоваров рассказал, что он привился российской вакциной, и все равно заразился COVID. Журналист намекнул, что он участвовал в исследовании вакцины и не знает, дали ему вакцину или плацебо.

Прямая речь Пивоварова: "Поскольку уже многие знают, считаю правильным написать об этом: я заболел коронавирусом.

И да, два месяца назад я делал прививку от ковида. Вот опытным путем установил, что это было плацебо. Либо "Спутник" в моем случае не сработал".

Справка: Пивоваров – автор ряда передач на канале НТВ (1993—2013), продюсер и менеджер в холдинге "СТС Медиа" (2013—2016), главный редактор и генеральный продюсер телеканала RTVi (2016—2020). Ведет на Youtube свой канал.

В феврале 2020 наши пограничники не пустили Пивоварова в Украину, поскольку он, как отметили в ведомстве, не смог подтвердить причину приезда.

Напомним: В России трое медиков из Алтайского края заразились COVID-19 после прививки российской вакциной "Спутник V".

27 ноября создатели российской вакцины "Спутник V" предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты якобы для увеличения эффективности.

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