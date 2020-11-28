Трамп: Байден програв вибори у великих містах, але переміг в корумпованих
Субота, 28 листопада 2020, 01:43
Президент США Дональд Трамп у черговий раз розкритикував результати виборів, заявивши, що його опонент Джо Байден програв в найбільших містах, а виграв в одних з найбільш корумпованих.
Джерело: Трамп в Twitter
Пряма мова Трампа: "У Байдена погані результати в великих містах (за даними Politico), за винятком Детройта (більше голосів, ніж людей!), Філадельфії, Атланти та Мілуокі, де йому було необхідно здобути перемогу. Не дивно, що всі вони розташовані в найважливіших штатах, що вагаються, й давно відомі своєю політичною корумпованістю!".
Що передувало:
- Президент США Дональд Трамп погодився залишити Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за його опонента від демократів на виборах Джо Байдена.
- Протягом тривалого часу Дональд Трамп відмовлявся визнавати, що Джо Байдена підтримала більша кількість виборців та стверджував про масові фальсифікації, намагаючись домогтись перерахунку голосів через суди.
Нагадаємо:
- Обраний президентом США Джо Байден заявив, що впродовж своїх перших 100 днів перебування на посаді хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.
- Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.