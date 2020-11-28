Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп: Байден програв вибори у великих містах, але переміг в корумпованих

Субота, 28 листопада 2020, 01:43

Президент США Дональд Трамп у черговий раз розкритикував результати виборів, заявивши, що його опонент Джо Байден програв в найбільших містах, а виграв в одних з найбільш корумпованих.

Джерело: Трамп в Twitter

Пряма мова Трампа: "У Байдена погані результати в великих містах (за даними Politico), за винятком Детройта (більше голосів, ніж людей!), Філадельфії, Атланти та Мілуокі, де йому було необхідно здобути перемогу. Не дивно, що всі вони розташовані в найважливіших штатах, що вагаються, й давно відомі своєю політичною корумпованістю!".

Що передувало: 

  • Президент США Дональд Трамп погодився залишити Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за його опонента від демократів на виборах Джо Байдена. 
  • Протягом тривалого часу Дональд Трамп відмовлявся визнавати, що Джо Байдена підтримала більша кількість виборців та стверджував про масові фальсифікації, намагаючись домогтись перерахунку голосів через суди.

Нагадаємо: 

  • Обраний президентом США Джо Байден заявив, що впродовж своїх перших 100 днів перебування на посаді хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Теми: вибориСШАТрампБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Влада оприлюднила план виходу з конституційної кризи

Новини 27 листопада: варіанти дат локдауну, різкий стрибок хворих на COVID

фото, оновленоЗеленський призначив очільників Харківщини та Одещини

ОновленоЗеленський вніс в Раду законопроєкт про відповідальність за брехню в декларації

Повний локдаун через COVID: стало відомо, які варіанти розглядає влада

МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Усі новини...
вибори
Довибори в Раду на 87 окрузі призначили на кінець березня
"Я поховаю всіх вас": Філатов після виборів пригрозив Коломойському і своїм кривдникам
Лукашенко назвав демократичні вибори "підлянкою"
Останні новини
02:26
Україна 9-та в світі за швидкістю поширення коронавірусу
01:43
Трамп: Байден програв вибори у великих містах, але переміг в корумпованих
00:32
Коронавірус: ще одна країна Європи зафіксувала мільйон заражень
23:58
Українця Марченка засудили в Росії до 10 років в'язниці – дружина
23:17
Влада оприлюднила план виходу з конституційної кризи
22:55
РФ назвала школяркою міністра оборони Німеччини за заклик говорити з Росією з позиції сили
22:28
Довибори в Раду на 87 окрузі призначили на кінець березня
21:58
Новини економіки: відтермінування підвищення мінімальної зарплати, право Ощадбанку на бренд "Сбербанк"
21:45
оновленоРосійський медійник заразився COVID після експериментів з вакциною "Супутник V"
21:27
Офіс генпрокурора відмовився підписувати запит на екстрадицію Бахматюка – Kyiv Post
Усі новини...