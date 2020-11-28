Трамп: Байден програв вибори у великих містах, але переміг в корумпованих

Президент США Дональд Трамп у черговий раз розкритикував результати виборів, заявивши, що його опонент Джо Байден програв в найбільших містах, а виграв в одних з найбільш корумпованих.

Джерело: Трамп в Twitter

Пряма мова Трампа: "У Байдена погані результати в великих містах (за даними Politico), за винятком Детройта (більше голосів, ніж людей!), Філадельфії, Атланти та Мілуокі, де йому було необхідно здобути перемогу. Не дивно, що всі вони розташовані в найважливіших штатах, що вагаються, й давно відомі своєю політичною корумпованістю!".

Що передувало:

Президент США Дональд Трамп погодився залишити Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за його опонента від демократів на виборах Джо Байдена.

Протягом тривалого часу Дональд Трамп відмовлявся визнавати, що Джо Байдена підтримала більша кількість виборців та стверджував про масові фальсифікації, намагаючись домогтись перерахунку голосів через суди.

Нагадаємо: