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Трамп: Байден проиграл выборы в крупных городах, но победил в коррумпированных

Суббота, 28 ноября 2020, 00:43
Трамп: Байден проиграл выборы в крупных городах, но победил в коррумпированных

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал результаты выборов, заявив, что его оппонент — Джо Байден проиграл в крупнейших городах, а выиграл в одних из самых коррумпированных.

Источник: Twitter

Прямая речь Трампа: "У Байдена плохие результаты в крупных городах (по данным Politico), за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему было необходимо одержать победу. Неудивительно, что все они расположены в самых важных колеблющихся штатах, и давно известны своей политической коррумпированностью!".

Что предшествовало: 

  • Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.
  • В течение длительного времени Дональд Трамп отказывался признавать, что Джо Байдена поддержало большее количество избирателей и утверждал о массовых фальсификациях, пытаясь добиться пересчета голосов через суды.

Напомним:

  • Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыСШАТрампБайден
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