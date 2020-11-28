Трамп: Байден проиграл выборы в крупных городах, но победил в коррумпированных
Суббота, 28 ноября 2020, 00:43
Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал результаты выборов, заявив, что его оппонент — Джо Байден проиграл в крупнейших городах, а выиграл в одних из самых коррумпированных.
Источник: Twitter
Прямая речь Трампа: "У Байдена плохие результаты в крупных городах (по данным Politico), за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему было необходимо одержать победу. Неудивительно, что все они расположены в самых важных колеблющихся штатах, и давно известны своей политической коррумпированностью!".
Что предшествовало:
- Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.
- В течение длительного времени Дональд Трамп отказывался признавать, что Джо Байдена поддержало большее количество избирателей и утверждал о массовых фальсификациях, пытаясь добиться пересчета голосов через суды.
Напомним:
- Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.