Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трамп: Байден проиграл выборы в крупных городах, но победил в коррумпированных

Суббота, 28 ноября 2020, 01:43

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал результаты выборов, заявив, что его оппонент — Джо Байден проиграл в крупнейших городах, а выиграл в одних из самых коррумпированных.

Источник: Twitter

Прямая речь Трампа: "У Байдена плохие результаты в крупных городах (по данным Politico), за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему было необходимо одержать победу. Неудивительно, что все они расположены в самых важных колеблющихся штатах, и давно известны своей политической коррумпированностью!".

Что предшествовало: 

  • Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.
  • В течение длительного времени Дональд Трамп отказывался признавать, что Джо Байдена поддержало большее количество избирателей и утверждал о массовых фальсификациях, пытаясь добиться пересчета голосов через суды.

Напомним:

  • Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

Темы: виборыСШАТрампБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

Власти обнародовали план выхода из конституционного кризиса

Новости 27 ноября: варианты дат локдауна, резкий скачок больных COVID

фотоЗеленский назначил руководителей Харьковщины и Одесской области

обновленоЗеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложь в декларации

Полный локдаун из-за COVID: стало известно, какие варианты рассматривает власть

Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон

Все новости...
виборы
Довыборы в Раду на 87 округе назначили на конец марта
"Я похороню всех вас": Филатов после выборов пригрозил Коломойскому и своим обидчикам
Лукашенко назвал демократические выборы "подлянкой"
Последние новости
01:43
Трамп: Байден проиграл выборы в крупных городах, но победил в коррумпированных
00:32
Коронавирус: еще одна страна Европы зафиксировала миллион заражений
23:58
Украинца Марченко осудили в России до 10 лет тюрьмы – жена
23:17
Власти обнародовали план выхода из конституционного кризиса
22:55
РФ назвала школьницей министра обороны Германии за призыв говорить с Россией с позиции силы
22:28
Довыборы в Раду на 87 округе назначили на конец марта
21:58
Новости экономики: отсрочка повышения минимальной зарплаты, право Ощадбанка на бренд "Сбербанк"
21:45
обновленоРоссийский медийщик заразился COVID после экспериментов с вакциной "Спутник V"
21:27
Офис генпрокурора отказался подписывать запрос на экстрадицию Бахматюка – Kyiv Post
21:10
Новости 27 ноября: варианты дат локдауна, резкий скачок больных COVID
Все новости...