Трамп: Байден проиграл выборы в крупных городах, но победил в коррумпированных

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал результаты выборов, заявив, что его оппонент — Джо Байден проиграл в крупнейших городах, а выиграл в одних из самых коррумпированных.

Источник: Twitter

Прямая речь Трампа: "У Байдена плохие результаты в крупных городах (по данным Politico), за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему было необходимо одержать победу. Неудивительно, что все они расположены в самых важных колеблющихся штатах, и давно известны своей политической коррумпированностью!".

Что предшествовало:

Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.

В течение длительного времени Дональд Трамп отказывался признавать, что Джо Байдена поддержало большее количество избирателей и утверждал о массовых фальсификациях, пытаясь добиться пересчета голосов через суды.

Напомним: