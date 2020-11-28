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ООС: 6 порушень "тиші" за добу, стріляють із важкого озброєння

Субота, 28 листопада 2020, 07:16
ООС: 6 порушень тиші за добу, стріляють із важкого озброєння

За добу 27 листопада збройні формування РФ та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Три обстріли зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Поблизу Авдіївки ворог вів вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Водяне противник застосовував великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного – ручний протитанковий гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог, застосовуючи підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, двічі провокував українських захисників поблизу населеного пункту Шуми. Окрім того, вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав неподалік Катеринівки.

На неприцільний вогонь ворога українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували".

Деталі: Від початку доби 28 листопада режим припинення вогню противник порушив на Приазов’ї, поблизу Водяного. З тимчасово окупованої Ужівки російсько-окупаційні війська застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У пресцентрі ООС зазначили, що про дії збройних формувань РФ та її найманців, застосування ворогом заборонених зразків важкого озброєння негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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