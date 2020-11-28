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ООС: 6 нарушений "тишины" за сутки, стреляют из тяжелого вооружения

Суббота, 28 ноября 2020, 08:16

За сутки 27 ноября вооруженные формирования РФ и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Авдеевки враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неподалеку населенного пункта Водяное противник применял крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного – ручной противотанковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг, применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие, дважды провоцировал наших защитников вблизи населенного пункта Шумы. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал неподалеку Катериновки.

На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли".

Детали: С начала суток 28 ноября режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного. С временно оккупированной Ужовки российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В пресс-центре ООС отметили, что о действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников, применении врагом запрещенных образцов тяжелого вооружения немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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