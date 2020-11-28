Новых случаев коронавируса в Украине стало еще больше

За прошедшие сутки, 27 ноября, в Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса – 16 294, при этом 184 больных умерло, были госпитализированы 1639 человек, выздоровели 8897 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, данные СНБО

Детали: Среди новых заболевших – 689 детей и 631 медработник.

За сутки совершено 67 348 тестирований, в частности методом ПЦР – 43458, методом ИФА – 23890.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировано в Днепропетровской области (20). 15 больных умерли в Киеве, 14 – в Донецкой, по 10 – в Ивано-Франковской и Херсонской областях.

Что предшествовало: За сутки 26 ноября в Украине зафиксировали 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали рекордное количество больных – 2 069 человек, умерли 192 пациентов, выздоровели 8 843 человека.

По числу подтвержденных случаев коронавируса 26 ноября Украина занимает 9 место среди других стран мира.

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