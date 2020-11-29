Трамп хоче анонсувати участь у наступних президентських виборах – ЗМІ

Чинний президент США Дональд Трамп може оголосити про плани балотуватися на другий термін (у 2024 році) в день інавгурації Джозефа Байдена 20 січня 2021 року.

Джерело: матеріал The Daily Beast

Деталі: За інформацією видання, зараз у штабі Трампа тривають обговорення стосовно старту вже нової передвиборчої кампанії. Кілька джерел в оточенні президента розповіли, що Трамп наприкінці січня може оголосити про намір боротися за пост президента США на майбутніх виборах.

Трамп та деякі його найближчі соратники вже розпочали переговори з великим донорами, щоб зрозуміти, хто буде з ним або, можливо, проти нього, якщо він вирішить брати участь у виборах 2024 року.

Співрозмовники видання також додали, що Дональд Трамп у приватних розмовах зазначає - він все ще залишатиметься в центрі уваги ЗМІ, навіть за президентства Джо Байдена.

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