Трамп хочет анонсировать участие в следующих президентских выборах – СМИ

Действующий президент США Дональд Трамп может объявить о планах баллотироваться на второй срок (в 2024 году) в день инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021.

Источник: материал The Daily Beast

Детали: По информации издания, сейчас в штабе Трампа продолжаются обсуждения относительно старта уже новой предвыборной кампании. Несколько источников в окружении президента рассказали, что Трамп в конце января может объявить о намерении бороться за пост президента США на предстоящих выборах.

Трамп и некоторые его ближайшие соратники уже начали переговоры с крупными донорами, чтобы понять, кто будет с ним или, возможно, против него, если он решит участвовать в выборах 2024 года.

Собеседники издания также добавили, что Дональд Трамп в частных разговорах отмечает - он все еще будет оставаться в центре внимания СМИ, даже во время президентства Джо Байдена.

Напомним: