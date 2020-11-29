Трамп хочет анонсировать участие в следующих президентских выборах – СМИ
Действующий президент США Дональд Трамп может объявить о планах баллотироваться на второй срок (в 2024 году) в день инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021.
Источник: материал The Daily Beast
Детали: По информации издания, сейчас в штабе Трампа продолжаются обсуждения относительно старта уже новой предвыборной кампании. Несколько источников в окружении президента рассказали, что Трамп в конце января может объявить о намерении бороться за пост президента США на предстоящих выборах.
Трамп и некоторые его ближайшие соратники уже начали переговоры с крупными донорами, чтобы понять, кто будет с ним или, возможно, против него, если он решит участвовать в выборах 2024 года.
Собеседники издания также добавили, что Дональд Трамп в частных разговорах отмечает - он все еще будет оставаться в центре внимания СМИ, даже во время президентства Джо Байдена.
Напомним:
- Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.
- Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.
- Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.