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Трамп хочет анонсировать участие в следующих президентских выборах – СМИ

Воскресенье, 29 ноября 2020, 09:58
Трамп хочет анонсировать участие в следующих президентских выборах – СМИ

Действующий президент США Дональд Трамп может объявить о планах баллотироваться на второй срок (в 2024 году) в день инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021.

Источник: материал The Daily Beast

Детали: По информации издания, сейчас в штабе Трампа продолжаются обсуждения относительно старта уже новой предвыборной кампании. Несколько источников в окружении президента рассказали, что Трамп в конце января может объявить о намерении бороться за пост президента США на предстоящих выборах.

Трамп и некоторые его ближайшие соратники уже начали переговоры с крупными донорами, чтобы понять, кто будет с ним или, возможно, против него, если он решит участвовать в выборах 2024 года.

Собеседники издания также добавили, что Дональд Трамп в частных разговорах отмечает - он все еще будет оставаться в центре внимания СМИ, даже во время президентства Джо Байдена.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.
  • Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАБайден
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