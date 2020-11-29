У Чернівцях на 16:00 проголосувало менше 18% виборців – "ОПОРА"

За даними громадянської мережі "ОПОРА", станом на 16 годину явка виборців на виборах мера Чернівців склала 17,54%.

Джерело: "ОПОРА"

Дослівно: "Явка виборців у Чернівцях станом на 16:00 склала 17,54% (похибка – 1,73%).

Явка по Україні 25 жовтня на цей час склала 27% (похибка – 0,84%)".

Що передувало: Раніше "ОПОРА" повідомляла, що станом на 12 годину явка виборців у Чернівцях склала 6,5% (похибка – 0,75%).

У Чернівцях у неділю, 29 листопада, відбувається повторне голосування на виборах міського голови. За крісло мера Чернівців змагаються Роман Клічук та Віталій Михайлішин.