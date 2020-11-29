В Черновцах на 16:00 проголосовало менее 18% избирателей – "ОПОРА"

По данным гражданской сети "ОПОРА", по состоянию на 16 часов явка избирателей на выборах мэра Черновцов составила 17,54%.

Источник: "ОПОРА"

Дословно: "Явка избирателей в Черновцах по состоянию на 16:00 составила 17,54% (погрешность – 1,73%).

Явка по Украине 25 октября на это время составила 27% (погрешность – 0,84%)".

Что предшествовало: Ранее "ОПОРА" сообщала, что на 12:00 явка избирателей в Черновцах составила 6,5% (погрешность – 0,75%).

В Черновцах в воскресенье, 29 ноября, проходит повторное голосование на выборах городского головы. За кресло мэра Черновцов соревнуются Роман Кличук и Виталий Михайлишин.