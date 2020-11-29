На Донбасі тихо, але літав ворожий безпілотник

Від початку доби у неділю на Донбасі було зафіксовано одне порушення домовленостей з боку збройних формувань РФ – лінію розмежування перетнув ворожий безпілотник.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито.

На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша".