На Донбасі тихо, але літав ворожий безпілотник
Неділя, 29 листопада 2020, 17:41
Від початку доби у неділю на Донбасі було зафіксовано одне порушення домовленостей з боку збройних формувань РФ – лінію розмежування перетнув ворожий безпілотник.
Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС
Дослівно: "Неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито.
На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша".
Українська правда