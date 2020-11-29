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На Донбасі тихо, але літав ворожий безпілотник

Неділя, 29 листопада 2020, 16:41
На Донбасі тихо, але літав ворожий безпілотник

Від початку доби у неділю на Донбасі було зафіксовано одне порушення домовленостей з боку збройних формувань РФ – лінію розмежування перетнув ворожий безпілотник.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Неподалік населеного пункту Луганське було помічено ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування. Українськими захисниками безпілотник противника було збито. 

На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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