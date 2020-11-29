На Донбассе тихо, но летал вражеский беспилотник
Воскресенье, 29 ноября 2020, 17:41
С начала суток в воскресенье на Донбассе было зафиксировано одно нарушение договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ – линию разграничения пересек вражеский беспилотник.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Дословно: "Неподалеку населенного пункта Луганское был замечен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Украинскими защитниками беспилотник противника был сбит.
На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина".
Украинская правда