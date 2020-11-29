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На Донбассе тихо, но летал вражеский беспилотник

Воскресенье, 29 ноября 2020, 16:41
На Донбассе тихо, но летал вражеский беспилотник

С начала суток в воскресенье на Донбассе было зафиксировано одно нарушение договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ – линию разграничения пересек вражеский беспилотник.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Луганское был замечен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Украинскими защитниками беспилотник противника был сбит.

На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина".

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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