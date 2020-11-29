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Обирати мера Чернівців прийшло менше чверті виборців – "ОПОРА"

Неділя, 29 листопада 2020, 21:44
фото Ельдара Сарахмана, УП

У другому турі виборів мера Чернівців, що пройшов 29 листопада, явка станом на 20 годину склала 23%.

Джерело: громадянська мережа "ОПОРА"

 

Дослівно: "Явка виборців у Чернівцях, де сьогодні обирали міського голову у "другому турі", станом на 20:00 склала 23% (похибка – 2,17%).

Явка по Україні 25 жовтня на цю годину склала 35,94% (похибка – 1,14%)".

Що передувало: У Чернівцях у неділю, 29 листопада, відбулося повторне голосування на виборах міського голови. За крісло мера Чернівців змагалися Роман Клічук та Віталій Михайлішин.

За даними екзит-полу, проведеного компанією Info Sapiens, у другому турі виборів мера Чернівців перемагає представник партії "Єдина альтернатива", бізнесмен Роман Клічук.

Українська правда
Теми: Чернівцівибори


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