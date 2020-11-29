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Выбирать мэра Черновцов пришло менее четверти избирателей – "ОПОРА"

Воскресенье, 29 ноября 2020, 21:44
фото Эльдара Сарахмана, УП

Во втором туре выборов мэра Черновцов, который прошел 29 ноября, явка по состоянию на 20 часов составила 23%.

Источник: гражданская сеть "ОПОРА"

 

Дословно: "Явка избирателей в Черновцах, где сегодня выбирали мэра во "втором туре", по состоянию на 20:00 составила 23% (погрешность – 2,17%).

Явка по Украине 25 октября на этот час составила 35,94% (погрешность – 1,14%)".

Что предшествовало: В Черновцах в воскресенье, 29 ноября, прошло повторное голосование на выборах городского головы. За кресло мэра Черновцов соревновались Роман Кличук и Виталий Михайлишин.

По данным экзит-пола, проведенного компанией Info Sapiens, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает представитель партии "Единая альтернатива", бизнесмен Роман Кличук.

Украинская правда
Темы: Черновцывиборы


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