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Слова Татарова про Ситника не відображають позиції Зеленського – ОП

Неділя, 29 листопада 2020, 22:33
Слідство.Інфо

В Офісі президента наголошують, що заява заступника керівника ОП Олега Татарова щодо діяльності НАБУ є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції президента.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Заява заступника керівника Офісу президента України Олега Татарова щодо діяльності НАБУ є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції глави держави".

"За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, позиція щодо підтримки цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи в Україні, яка була висловлена на останньому засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, незмінна, і лише ця позиція є пріоритетною в команді президента Володимира Зеленського".

Деталі: Як зазначили в Офісі президента, Зеленський неодноразово заявляв про те, що визнання неконституційними окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України" хоч і створювало загрозу для роботи НАБУ, але, зрештою, не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як Національного антикорупційного бюро, так і його чинного директора. Та найближчим часом цей закон буде вдосконалено для його повної відповідності Конституції України.

В ОП наводять слова Татарова проте, що він повністю підтримує вектор президента на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів.

Дослівно Татаров: "Учора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів".

Що передувало: Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник "не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти".

19 листопада президент Володимир Зеленський запевняв послів G7, що гарантує збереження посади директора Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

Кабінет міністрів під час засідання 26 листопада схвалив проєкт "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового очільника.

Довідково: Татаров обіймав посаду у системі МВС під керівництвом Віталія Захарченка в уряді Миколи Азарова. Коли в МВС почалася люстрація, то одним з перших звільнили саме Татарова, який курував кримінальні провадження стосовно Чорновол, Автомайдану та активістів.

Після Революції Гідності та люстрації став адвокатом. У 2016 році був захисником нардепа Вадима Новинського (на той час "Опозиційний блок").

Українська правда
Теми: Офіс президентаСитникНАБУ


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