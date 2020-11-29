Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского – ОП

В Офисе президента отмечают, что заявление заместителя руководителя ОП Олега Татарова о деятельности НАБУ является его личным мнением и не отражает официальной позиции президента.

Источник: Офис президента

Дословно: "Заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова о деятельности НАБУ является его личным мнением и не отражает официальной позиции главы государства".

"По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине, которая была высказана на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, неизменна, и только эта позиция является приоритетной в команде президента Владимира Зеленского" .

Детали: Как отметили в Офисе президента, Зеленский неоднократно заявлял о том, что признание неконституционными отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но в конце концов не смогло разрушить легитимность и независимость как Национального антикоррупционного бюро, так и его действующего директора. И в ближайшее время этот закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции Украины.

В ОП приводят слова Татарова том, что он полностью поддерживает вектор президента на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов.

Дословно Татаров: "Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов".

Что предшествовало: Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

19 ноября президент Владимир Зеленский уверял послов G7, что гарантирует сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро за Артемом Сытником.

Кабинет министров во время заседания 26 ноября одобрил проект "переходного" закона, которым предлагается разрешить Сытнику исполнять обязанности директора НАБУ до назначения нового руководителя.

Справка: Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова. Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых освободили именно Татарова, который курировал уголовные производства относительно Черновол, Автомайдана и активистов.

После Революции Достоинства и люстрации стал адвокатом. В 2016 году он был защитником нардепа Вадима Новинского (в то время "Оппозиционный блок").