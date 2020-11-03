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Кернес живий, хоча його не бачили після госпіталізації

Вівторок, 3 листопада 2020, 17:16

У Харківській міськраді повідомили, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес живий і як тільки піде на поправку - повернеться до Харкова з німецької лікарні.

Джерело: Facebook-сторінка директора департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю в міській раді Харкова Юрія Сидоренка

Пряма мова: "Кернес живий, вмирати не збирається. Рідні відвідують його щодня, він йде на поправку.

Щойно говорив з Родіоном і Оксаною Гайсинською - проблема з легенями, на момент відльоту з Харкова у Геннадія Кернеса було уражено 70% легень. Зараз їх доліковують, і як тільки лікарів буде задовольняти результат - відразу виліт до Харкова".

Деталі: За словами Сидоренка, хвиля чуток про смерть Кернеса пов'язана з тим, що 6-го листопада його офіційно оголосять переможцем виборів, а цього дуже не хочеться його опонентам.

Раніше у Харківській міськраді повідомили, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах-2020.

У пресслужбі міськради зазначили, що за результатами екзитполів, Кернес перемагає на місцевих виборах у першому турі з підтримкою 61,2% виборців.

Знати більше: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

Передісторія:

  • 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
  • Кернеса доставили на лікування в Німеччину в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі. З того часу він не з'являвся на публіці.

Українська правда
Теми: КернесХарківвиборикоронавірусCovid-2019


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