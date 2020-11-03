Кернес живий, хоча його не бачили після госпіталізації

У Харківській міськраді повідомили, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес живий і як тільки піде на поправку - повернеться до Харкова з німецької лікарні.

Джерело: Facebook-сторінка директора департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю в міській раді Харкова Юрія Сидоренка

Пряма мова: "Кернес живий, вмирати не збирається. Рідні відвідують його щодня, він йде на поправку.

Щойно говорив з Родіоном і Оксаною Гайсинською - проблема з легенями, на момент відльоту з Харкова у Геннадія Кернеса було уражено 70% легень. Зараз їх доліковують, і як тільки лікарів буде задовольняти результат - відразу виліт до Харкова".

Деталі: За словами Сидоренка, хвиля чуток про смерть Кернеса пов'язана з тим, що 6-го листопада його офіційно оголосять переможцем виборів, а цього дуже не хочеться його опонентам.

Раніше у Харківській міськраді повідомили, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах-2020.

У пресслужбі міськради зазначили, що за результатами екзитполів, Кернес перемагає на місцевих виборах у першому турі з підтримкою 61,2% виборців.

Знати більше: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

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