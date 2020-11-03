Кернес живий, хоча його не бачили після госпіталізації
У Харківській міськраді повідомили, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес живий і як тільки піде на поправку - повернеться до Харкова з німецької лікарні.
Джерело: Facebook-сторінка директора департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю в міській раді Харкова Юрія Сидоренка
Пряма мова: "Кернес живий, вмирати не збирається. Рідні відвідують його щодня, він йде на поправку.
Щойно говорив з Родіоном і Оксаною Гайсинською - проблема з легенями, на момент відльоту з Харкова у Геннадія Кернеса було уражено 70% легень. Зараз їх доліковують, і як тільки лікарів буде задовольняти результат - відразу виліт до Харкова".
Деталі: За словами Сидоренка, хвиля чуток про смерть Кернеса пов'язана з тим, що 6-го листопада його офіційно оголосять переможцем виборів, а цього дуже не хочеться його опонентам.
Раніше у Харківській міськраді повідомили, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах-2020.
У пресслужбі міськради зазначили, що за результатами екзитполів, Кернес перемагає на місцевих виборах у першому турі з підтримкою 61,2% виборців.
Знати більше: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові
Передісторія:
- 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
- Кернеса доставили на лікування в Німеччину в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі. З того часу він не з'являвся на публіці.