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Мером Харкова знову буде Кернес – екзит-пол

Неділя, 25 жовтня 2020, 19:45
Мером Харкова знову буде Кернес – екзит-пол

Згідно з екзит-полом Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24", у Харкові перемогу на виборах міського голови вже у 1 турі здобуває діючий мер Геннадій Кернес.

Джерело: Студія Савіка Шустера

 

Деталі: Кернес набирає 57,90% голосів, тоді як його найближчий конкурент – представник "Опозиційної платформи – За життя" Олександр Фельдман – 12.12%.

На третьому місці кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер з 11,98% голосів.

На виборах до Харківської міської ради також лідирує "Блок Кернеса – Успішний Харків!", набираючи 39.52% голосів.

 

На другому місці "Опозиційна платформа – За життя" із результатом 16.99%, на третьому – "Слуга народу" (12.39%).

"Європейська солідарність" набирає 9.17%, Партія Шарія – 6.41%, "Блок Світличної – Разом!" – 5.42%.

Довідка: Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом "Україна 24" провели власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді. Також були використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report.

У день місцевих виборів було опитано 12765 українців по всій країні. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Знати більше: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

Передісторія:

  • 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
  • Кернеса доставили на лікування в Німеччину в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі. З того часу він не з'являвся на публіці.
  • 23 вересня "Блок Кернеса – Успішний Харків" висунув його кандидатом на посаду мера Харкова.

Українська правда

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Теми: ХарківКернесекзит-полвибори
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