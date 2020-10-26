Вибори у Харкові: Кернес готує фото, відео і планує повернутися додому

У Харківській міськраді повідомили, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах-2020 і з цього приводу готує фото, відеоролик і планує повернутися додому.

Джерело: сайт міськради з посиланням на першого заступника мера Харкова Ігоря Терехова

Пряма мова Терехова: "Я розмовляв з Павлом Фуксом, який спілкувався з Геннадієм Адольфовичем. Стан – стабільний, сумнівів у лікарів не викликає. Буде його звернення до харків'ян, фото і ролик, і головне – приїзд Геннадія Кернеса в місто Харків".

Деталі: Він також додав, що Кернесу вже повідомили про попередні результати виборів.

У пресслужбі міськради зазначили, що за результатами екзитполів, Кернес перемагає на місцевих виборах у першому турі з підтримкою 61,2% виборців.

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