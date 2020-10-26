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Вибори у Харкові: Кернес готує фото, відео і планує повернутися додому

Понеділок, 26 жовтня 2020, 13:16
Фото city.kharkov.ua

У Харківській міськраді повідомили, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах-2020 і з цього приводу готує фото, відеоролик і планує повернутися додому.

Джерело: сайт міськради з посиланням на першого заступника мера Харкова Ігоря Терехова

Пряма мова Терехова: "Я розмовляв з Павлом Фуксом, який спілкувався з Геннадієм Адольфовичем. Стан – стабільний, сумнівів у лікарів не викликає. Буде його звернення до харків'ян, фото і ролик, і головне – приїзд Геннадія Кернеса в місто Харків".

Деталі: Він також додав, що Кернесу вже повідомили про попередні результати виборів.

У пресслужбі міськради зазначили, що за результатами екзитполів, Кернес перемагає на місцевих виборах у першому турі з підтримкою 61,2% виборців.

Знати більше: Коронавірус проти Кернеса. Як COVID-19 змінив вибори в Харкові

Передісторія:

  • 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.
  • Кернеса доставили на лікування в Німеччину в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі. З того часу він не з'являвся на публіці.
  • 23 вересня "Блок Кернеса – Успішний Харків" висунув його кандидатом на посаду мера Харкова.

Українська правда
Теми: КернесвибориХарківмісцева влада


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