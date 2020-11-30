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В Беларуси в воскресенье задержали журналистов, фотографа и 400 протестующих

Понедельник, 30 ноября 2020, 00:39
Фото: TUT.BY

В Беларуси во время очередной акции протеста в воскресенье были задержаны более 400 человек, среди которых, в частности, журналисты.

Источник: правозащитный центр "Весна". Беларуская асацыяцыя журналистаў

Детали: На 00:30 в список "Весны" 413 имен задержанных, список постоянно дополняется. Подавляющее большинство были задержаны в Минске.

Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что в Минске и Бресте во время освещения акций были задержаны журналисты издания "Брестская газета", "Новое время" и TUT.BY.

Некоторые из задержанных уже имеет опыт заключения за освещение прошедших акций.

Также задержан член основной состав Координационного совета, экономист Дмитрий Крук.

В милиции Минска TUT.BY сообщили, что в воскресение "в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы..наиболее активные лица были задержаны".

Что предшествовало: В воскресенье, 29 ноября, Минск вновь заполонила спецтехника и силовики, которые чтобы разогнать демонстрантов применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Власть закрывала центральные станции метро и блокировала интернет.

Темы: БеларусьвиборыЛукашенко


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