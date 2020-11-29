В Беларуси в воскресенье задержали журналистов, фотографа и 400 протестующих
В Беларуси во время очередной акции протеста в воскресенье были задержаны более 400 человек, среди которых, в частности, журналисты.
Источник: правозащитный центр "Весна". Беларуская асацыяцыя журналистаў
Детали: На 00:30 в список "Весны" 413 имен задержанных, список постоянно дополняется. Подавляющее большинство были задержаны в Минске.
Белорусская ассоциация журналистов сообщает, что в Минске и Бресте во время освещения акций были задержаны журналисты издания "Брестская газета", "Новое время" и TUT.BY.
Некоторые из задержанных уже имеет опыт заключения за освещение прошедших акций.
Также задержан член основной состав Координационного совета, экономист Дмитрий Крук.
В милиции Минска TUT.BY сообщили, что в воскресение "в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы..наиболее активные лица были задержаны".
Что предшествовало: В воскресенье, 29 ноября, Минск вновь заполонила спецтехника и силовики, которые чтобы разогнать демонстрантов применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Власть закрывала центральные станции метро и блокировала интернет.
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Напомним:
- В Беларуси с 9 августа постоянно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который 26 лет удерживает власть в стране в том числе путем преследования оппонентов и фальсификации выборов.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Однако 6 из 7 членов президиума совета уже либо оказались за решеткой либо были выдворены за пределы страны.
- Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его "не для того избрал народ" и провел тайную инаугурацию.