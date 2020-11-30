Обраний президент США Джо Байден, заявив про свій намір створити команду з комунікацій Білого дому, в якій ключові пости займуть лише жінки.

Джерело: сайт Biden-Harris Presidential Transition

Пряма мова Байдена: "Пряме і правдиве спілкування з американським народом є однією з найважливіших обов'язків президента, і на цю команду буде покладена величезна відповідальність за комунікацію американського народу з Білим домом. Я гордий повідомити сьогодні про першу команду з комунікацій, що складається лише з жінок".

Деталі: Так, майбутнім прес-секретарем Білого дому має стати Джен Псакі.

Довідка: З 2011 по 2013 року Псакі працювала прес-секретарем екс-президента Барака Обами, а потім була представником Держдепу.

Пряма мова Джен Псакі: "Для мене велика честь знову працювати на Джо Байдена, людину, від імені якої я працювала під час адміністрації Обами-Байдена, коли він допомагав вести економічне відновлення, відновлював наші відносини з партнерами (виявляється, хороша практика) і привносив співчуття та людяність майже в кожну зустріч, на якій я була присутня".

Деталі: Колишній політичний аналітик NBC і MSNBC Карін Жан-П'єр стане головною заступницею прес-секретаря.

Кейт Бедінгфілд обійме посаду директорки із комунікацій Білого дому, а Пили Тобар буде працювати її заступницею.

Старший радник передвиборчого штабу Байдена Ешлі Етьєн буде призначена на посаду директорки з комунікацій віцепрезидентки Камали Гарріс, а Симона Сандерс займе пост старшої радниці та головного прес-секретаря Гарріс.

Директоркою з комунікацій майбутньої першої леді стане Елізабет Александер, яка раніше була радником штаб Байдена.

Що передувало:

Президент США Дональд Трамп погодився залишити Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за його опонента від демократів на виборах Джо Байдена.

Протягом тривалого часу Дональд Трамп відмовлявся визнавати, що Джо Байдена підтримала більша кількість виборців та стверджував про масові фальсифікації, намагаючись домогтись перерахунку голосів через суди.

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