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Байден оголосив про створення першої команди з комунікацій Білого дому, до якої увійдуть лише жінки

Понеділок, 30 листопада 2020, 06:03

Обраний президент США Джо Байден, заявив про свій намір створити команду з комунікацій Білого дому, в якій ключові пости займуть лише жінки.

Джерело: сайт Biden-Harris Presidential Transition

Пряма мова Байдена: "Пряме і правдиве спілкування з американським народом є однією з найважливіших обов'язків президента, і на цю команду буде покладена величезна відповідальність за комунікацію американського народу з Білим домом. Я гордий повідомити сьогодні про першу команду з комунікацій, що складається лише з жінок".

 

Деталі: Так, майбутнім прес-секретарем Білого дому має стати Джен Псакі. 

Довідка: З 2011 по 2013 року Псакі працювала прес-секретарем екс-президента Барака Обами, а потім була представником Держдепу.

Колишній політичний аналітик NBC і MSNBC Карін Жан-П'єр стане головною заступницею прес-секретаря.

Кейт Бедінгфілд обійме посаду директорки із комунікацій Білого дому, а Пили Тобар буде працювати її заступницею.

Старший радник передвиборчого штабу Байдена Ешлі Етьєн буде призначена на посаду директорки з комунікацій віцепрезидентки Камали Гарріс, а Симона Сандерс займе пост старшої радниці та головного прес-секретаря Гарріс.

Директоркою з комунікацій майбутньої першої леді стане Елізабет Александер, яка раніше була радником штаб Байдена.

Пряма мова Джен Псакі, яку мають призначити прес-секретарем Білого дому: "Для мене велика честь знову працювати на Джо Байдена, людину, від імені якої я працювала під час адміністрації Обами-Байдена, коли він допомагав вести економічне відновлення, відновлював наші відносини з партнерами (виявляється, хороша практика) і привносив співчуття та людяність майже в кожну зустріч, на якій я була присутня".

Що передувало: 

  • Президент США Дональд Трамп погодився залишити Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за його опонента від демократів на виборах Джо Байдена. 
  • Протягом тривалого часу Дональд Трамп відмовлявся визнавати, що Джо Байдена підтримала більша кількість виборців та стверджував про масові фальсифікації, намагаючись домогтись перерахунку голосів через суди.

Нагадаємо: 

  • Обраний президентом США Джо Байден заявив, що впродовж своїх перших 100 днів перебування на посаді хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.
  • Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Теми: БайденСША


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