Избранный президент США Джо Байден, заявил о своем намерении создать команду по коммуникациям Белого дома, в которой ключевые посты займут женщины.

Джерело: сайт Biden-Harris Presidential Transition

Прямая речь Байдена: "Прямое и правдивое общение с американским народом является одной из самых важных обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность за коммуникацию американского народа с Белым домом. Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин".

Детали: Так, будущим пресс-секретарем Белого дома должна стать Джен Псаки.

Справка: С 2011 по 2013 Псаки работала пресс-секретарем экс-президента Барака Обамы, а затем была представителем Госдепа.

Прямая речь Псаки: "Для меня большая честь снова работать на Джо Байдена, человека, от имени которого я работала во время администрации Обамы-Байдена, когда он помогал вести экономическое восстановление, восстанавливал наши отношения с партнерами (оказывается, хорошая практика) и привносил сочувствие и человечность почти в каждую встречу, на которой я присутствовала".

Детали: Бывший политический аналитик NBC и MSNBC Карин Жан-Пьер станет главной заступницей пресс-секретаря.

Кейт Бедингфилд займет должность директора по коммуникациям Белого дома, а Пилы Тобар будет работать ее заместителем.

Старший советник предвыборного штаба Байдена Эшли Этьен будет назначена на должность директора по коммуникациям вицепрезиденткы Камалы Харрис, а Симона Сандерс займет пост старшего советника и главного пресс-секретаря Харрис.

Директором по коммуникациям будущей первой леди станет Элизабет Александер, ранее советником штаб Байдена.

Что предшествовало:

Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.

В течение длительного времени Дональд Трамп отказывался признавать, что Джо Байдена поддержало большее количество избирателей и утверждал о массовых фальсификациях, пытаясь добиться пересчета голосов через суды.

Напомним: