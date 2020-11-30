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Разумков очікує, що ув’язнення за брехню в декларації залишиться

Понеділок, 30 листопада 2020, 22:40
Разумков очікує, що ув’язнення за брехню в декларації залишиться

Спікер парламенту Дмитро Разумков очікує, що робоча група щодо конституційної кризи залишить позбавлення волі за брехню в декларації у новому законопроєкті.

Джерело: Разумков на "Свободі слова" на ICTV

Пряма мова Разумкова: "За корупцію треба людей саджати. За обман в декларації – це теж можливо, і я сподіваюся, що ми прийдемо до консенсусу.

Важливо, щоб цей законопроєкт був проголосований до кінця року. Інакше, якщо цього не відбудеться, в наступний рік ми прийдемо в ситуацію, сказавши, "вибачте, цей рік ми не декларуємо".

Деталі: Він назвав ці два законопроєкти (від президента та робочої групи – ред.) проміжними, і з них планують зібрати усе позитивне, в тому числі й "покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі за недостовірне декларування".

Спікер очікує, що автори законопроєктів дійдуть до компромісу та залишать цю частину в законодавстві.

Також Разумков зазначив, що рівень корупції, за який ув’язнюють, згідно з законодавством, варто навіть зменшити.

Що було раніше: Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін зазначав, що робоча група Разумкова зареєструвала законопроєкт про повернення відповідальності за брехню в декларації без покарання у вигляді позбавлення волі. Нардепами пропонується лише штраф та громадські роботи.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна Рададекларації
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