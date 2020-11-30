Робоча група Разумкова пропонує скасувати ув’язнення за брехню в декларації – ЦПК

Робоча група спікера парламенту Дмитра Разумкова зареєструвала законопроєкт про повернення відповідальності за брехню в декларації без покарання у вигляді позбавлення волі. Нардепами пропонується лише штраф та громадські роботи.

Джерело: Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у блозі на "Українській правді", законопроєкт №4441

Пряма мова Шабуніна: "До рішення КСУ в'язниця загрожувала посадовцю за брехню в декларації на суму понад 500 тис. грн. Президент подав законопроєкт, у якому пропонує саджати за брехню від 4 млн грн.

Робоча група Разумкова вийшла з пропозицією... взагалі не саджати за брехню в декларації.

(Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис – ред.) Монастирський повідомив, що Раді буде запропоновано відповідальність у вигляді штрафів, громадських робіт і заборони обіймати певні посади, без позбавлення волі.

Деталі: 30 листопада в Раді зареєстрували законопроєкт "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації".

Дійсно, в тексті закону йдеться про те, що брехню в декларації пропонують карати штрафом, громадськими роботами терміном від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Ця стаття розповсюджується, в тому числі, й на нардепів.

Дослівно: Умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом "Про запобігання корупції", якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 3000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, -

карається штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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