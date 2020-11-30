Разумков ожидает, что лишение свободы за ложь в декларации останется

Спикер парламента Дмитрий Разумков ожидает, что рабочая группа по конституционному кризису оставит лишение свободы за ложь в декларации в новом законопроекти.

Источник: Разумков на "Свободе слова" на ICTV

Прямая речь Разумкова: "За коррупцию надо людей сажать. За обман в декларации - это тоже возможно, и я надеюсь, что мы придем к консенсусу.

Важно, чтобы этот законопроект был проголосован до конца года. Иначе, если этого не произойдет, в следующий год мы придем в ситуацию, сказав, "извините, этот год мы не декларируем".

Он назвал эти два законопроекта (от президента и рабочей группы - ред.) промежуточными, и из них планируют собрать все положительное, в том числе и "наказание в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование".

Детали: Также Разумков отметил, что уровень коррупции, за который заключают, согласно законодательству, стоит даже уменьшить.

Что было раньше: Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщал, что рабочая группа Разумкова зарегистрировала законопроект о возвращении ответственности за ложь в декларации без наказания в виде лишения свободы - предлагается только штраф и общественные работы.