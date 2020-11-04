Українці незадоволені рішенням КС і бояться втратити безвіз

59% українців негативно ставляться до рішення Конституційного суду, яким скасували систему електронного декларування та доступ до інформації про активи та доходи високопосадовців.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Дослівно: "Лише 11% опитаних позитивно ставляться до рішення Конституційного суду, 25% - нейтрально, водночас більшість (59%) – негативно".

Деталі: Найбільш негативно до рішення Конституційного суду ставляться люди старшого віку, мешканці столиці, західної і центральної України, прихильники Європейської солідарності, Голосу і партії Сила і честь.

При цьому 55% українців негативно ставляться до ймовірності скасування безвізу з ЄС.

Опитування проводилося 2-3 листопада серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Для дослідження опитали 2000 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Передісторія:

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