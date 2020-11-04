Українці незадоволені рішенням КС і бояться втратити безвіз

59% українців негативно ставляться до рішення Конституційного суду, яким скасували систему електронного декларування та доступ до інформації про активи та доходи високопосадовців.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Дослівно: "Лише 11% опитаних позитивно ставляться до рішення Конституційного суду, 25% - нейтрально, водночас більшість (59%) – негативно".

Деталі: Найбільш негативно до рішення Конституційного суду ставляться люди старшого віку, мешканці столиці, західної і центральної України, прихильники Європейської солідарності, Голосу і партії Сила і честь.

При цьому 55% українців негативно ставляться до ймовірності скасування безвізу з ЄС.

Опитування проводилося 2-3 листопада серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Для дослідження опитали 2000 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Передісторія:

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК.

Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції". Згодом він назвав найкращим виходом із конституційної кризи добровільну відставку суддів КС.

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