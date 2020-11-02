Зеленський: Найліберальніший вихід - якщо судді КС підуть у відставку 

Президент Володимир Зеленський вважає найкращим виходом із конституційної кризи в Україні добровільну відставку суддів Конституційного суду.

Джерело: Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Я вважаю, що щоб вийти з цього конституційного і вже державницького колапсу, в принципі, найліберальніший вихід - якщо судді бачать довіру людей, бачать реакцію президента, бачать реакцію парламентарів, бачать реакцію найголовніше суспільства і наших західних партнерів - вони мають зробити висновки і піти у відставку.

Я вважаю, що це - найліберальніший шлях.

Мало того, там є судді, які не підтримували це рішення. Я вважаю, що навіть вони мають піти у відставку. Тоді в них є чесний, справедливий шанс стати суддею Конституційного суду оновленого складу. І це буде справедливо, всі це приймуть, суспільство буде підтримувати таке рішення".

Деталі: На думку Зеленського, йдеться, насамперед, про голову КС Олександра Тупицького: він повинен подати у відставку, а тоді можна буде говорити про оновлення КС.

Президент запевнив, що поважає Конституційний суд України як інституцію, але в нього "багато питань до складу Конституційного суду".

За його словами, "в принципі вони (судді КС) повністю скасували відповідальність за брехню в деклараціях - ніякого переслідування, кримінальної відповідальності, нічого не буде, якщо ми не відмінимо їхнє рішення тим чи іншим варіантом".

На думку президента, "ми не маємо права виправдовувати" суддів КС, незалежно від того, чи їхня мотивація - захистити себе чи виконати чиєсь "замовлення", бо обидва варіанти несправедливі. Зеленський вважає, що на суддів КС є вплив, а частина з них захищає себе.

Пряма мова Зеленського: "Коли ми говоримо про перезавантаження Конституційного суду, ми говоримо про доброчесність суддів - щоб вони з'явилися і захищали Україну, кожного з нас і Конституцію України - і не купували землю в Криму і після цього її ще й не декларували".

Інші подробиці: Голова держави зазначив, що в парламентарів є різні варіанти виходу з ситуації. За словами Зеленського, він як президент "зробив пас" народним депутатам - і він підтримає їх "навіть у радикальному рішенні", яке сам запропонував.

Якщо ж вони не вирішать проблему в той чи інший спосіб - криза поглибиться, то президент не виключає навіть розпуску Верховної Ради.

Зі свого боку, керівник "Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що "цей склад КСУ - це загроза національній безпеці", і Верховна Рада має терміново зупинити його. За його словами, за резонансним рішенням КС стоять Віктор Медведчук і Ігор Коломойський.

Шабунін вважає, що усі 11 суддів КС, які підтримали рішення про неконституційність антикорупційної норми, повинні подати у відставку.

Чому це важливо: Експерти говорять, що нове антикорупційне законодавство не вирішить усіх питань, адже нинішні 110 антикорупційних справ доведеться припинити.

Передісторія:

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