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Зеленський: Найліберальніший вихід - якщо судді КС підуть у відставку 

Понеділок, 2 листопада 2020, 21:29

Президент Володимир Зеленський вважає найкращим виходом із конституційної кризи в Україні добровільну відставку суддів Конституційного суду.

Джерело: Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" 

Пряма мова: "Я вважаю, що щоб вийти з цього конституційного і вже державницького колапсу, в принципі, найліберальніший вихід - якщо судді бачать довіру людей, бачать реакцію президента, бачать реакцію парламентарів, бачать реакцію найголовніше суспільства і наших західних партнерів - вони мають зробити висновки і піти у відставку. 

Я вважаю, що це - найліберальніший шлях.

Мало того, там є судді, які не підтримували це рішення. Я вважаю, що навіть вони мають піти у відставку. Тоді в них є чесний, справедливий шанс стати суддею Конституційного суду оновленого складу. І це буде справедливо, всі це приймуть, суспільство буде підтримувати таке рішення". 

Доповнюється... 

Теми: КСЗеленський


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