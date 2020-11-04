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Зеленський звільнив Трофімова і дав йому нову посаду

Середа, 4 листопада 2020, 12:09
Зеленський звільнив Трофімова і дав йому нову посаду
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента та призначив його на нову посаду.  

Джерело: укази президента про звільнення і призначання

Деталі: Повідомляється, що чиновника звільнили "згідно з поданою ним заявою".

Іншим указом Зеленський призначив Трофімова своїм радником поза штатом.

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан вважає, що перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов став жертвою підкилимних ігор.  

За його словами, він чув, що з Трофімовим конфліктує глава ОПУ Андрій Єрмак.  

Богдан також додав, що в ОПУ наразі "не займаються роботою… якимись планами на майбутнє", а всі "займаються підкилимними іграми: хто кому що сказав, кому я подобаюсь, кому ні, до якої команди я належу, ці проти цих, а ми проти тих", а у результаті цього девальвується вся державна служба і "виходить хаос". 

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Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що Трофімова можуть звільнити через незадовільну роботу ОПУ з головами обласних держадміністрацій і провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах.
  • Згодом співрозмовник "Української правди" у команді президента заявив, що Трофімова можуть звільнити із займаної посади, але він надалі працюватиме у відомстві.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОфіс президентазвільнення
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