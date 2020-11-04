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Зеленський звільнив Трофімова і дав йому нову посаду

Середа, 4 листопада 2020, 13:09
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента та призначив його на нову посаду.  

Джерело: укази президента про звільнення і призначання

Дослівно з указу: "Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади першого заступника керівника Офісу президента згідно з поданою ним заявою".

Деталі: Іншим указом Зеленський призначив Трофімова своїм радником поза штатом.

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Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що Трофімова можуть звільнити через незадовільну роботу ОПУ з головами обласних держадміністрацій і провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах.
  • Згодом співрозмовник "Української правди" у команді президента заявив, що Трофімова можуть звільнити із займаної посади, але він надалі працюватиме у відомстві.

Українська правда
Теми: ЗеленськийОфіс президентазвільнення


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