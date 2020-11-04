Зеленський звільнив Трофімова і дав йому нову посаду
Середа, 4 листопада 2020, 13:09
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента та призначив його на нову посаду.
Джерело: укази президента про звільнення і призначання
Дослівно з указу: "Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади першого заступника керівника Офісу президента згідно з поданою ним заявою".
Деталі: Іншим указом Зеленський призначив Трофімова своїм радником поза штатом.
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Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Трофімова можуть звільнити через незадовільну роботу ОПУ з головами обласних держадміністрацій і провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах.
- Згодом співрозмовник "Української правди" у команді президента заявив, що Трофімова можуть звільнити із займаної посади, але він надалі працюватиме у відомстві.
Українська правда