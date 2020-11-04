Узгодили чотири нові точки розведення на Донбасі – штаб ООС

Тристороння контактна група узгодила чотири нові точки розведення сил і засобів на Донбасі.

Джерело: виконувач обов’язків командувача Об’єднаних сил Віктор Ганущак на брифінгу 4 листопада, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "За результатами зустрічі ТКГ погоджено 4 ділянки: Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле. Ситуація після розведення на ділянках Станиця Луганська, Золоте і Петрівське в цілому залишається стабільною та контрольованою".

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Деталі: Три ділянки з озвучених – Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле – розташовані у Луганській області, одна – Григорівка – у Донецькій.

Що передувало: 16 жовтня віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Україна веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямках на Донбасі.