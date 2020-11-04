Узгодили чотири нові точки розведення на Донбасі – штаб ООС

Тристороння контактна група узгодила чотири нові точки розведення сил і засобів на Донбасі.

Джерело: виконувач обов’язків командувача Об’єднаних сил Віктор Ганущак на брифінгу 4 листопада, цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "За результатами зустрічі ТКГ погоджено 4 ділянки: Григорівка, Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле. Ситуація після розведення на ділянках Станиця Луганська, Золоте і Петрівське в цілому залишається стабільною та контрольованою".

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Деталі: Три ділянки з озвучених – Слов’яносербськ, Петрівка і Нижньотепле – розташовані у Луганській області, одна – Григорівка – у Донецькій.

Що передувало: 16 жовтня віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Україна веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямках на Донбасі.

Нагадаємо: Росія з 2014 року здійснює гібридну військову агресію проти України, анексувавши Кримський півострів та підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі.

Попереднє розведення військ та техніки відбулося на трьох ділянках фронту. 22 липня 2020 року на засіданні Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції також було домовлено про режим повного та всеосяжного припинення вогню з 27 липня.

Водночас міжнародні спостерігачі неодноразово фіксували порушення домовленостей бойовиками: крім збройних провокацій вони укріплюють свої позиції.