Кернеса знов обрали мером Харкова - виборчком

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Кернеса знов обрали мером Харкова

Середа, 4 листопада 2020, 18:39

Чинний мер Харкова Геннадій Кернес отримав перемогу на виборах міського голови.

Джерело: сайт Харківської міської ради із посиланням на відповідну постанову Харківської міської територіальної виборчої комісії від 4 листопада

Деталі: Як повідомила голова комісії Ольга Мозгова, згідно з протоколом про результати виборів, участь у голосуванні взяли 323 218 виборців, найбільша кількість яких віддали свої голоси за Кернеса - 195 044 (60,34%).

Таким чином, міськвиборчком визнав його обраним мером.

За інформацією Інтерфакс-Україна, на другому місці зі значним відривом - кандидат від ОТЗЖ, народний депутат Олександр Фельдман (14,32% або 46278 голосів), на третьому - глава Харківської облдержадміністрації, висуванець від партії "Слуга народу" Олексій Кучер (7, 24% або 23401 голосів).

Всього на пост міського голови Харкова балотувалися 14 кандидатів. Найнижчий результат у представника "Удару", депутата Харківської міськради Георгія Лаговського (0,11% або 349 голосів).

Кернес виграє вибори міського голови Харкова втретє.

У 2010 році він балотувався від Партії регіонів і став міським головою, отримавши 30% голосів виборців, які брали участь у виборах, і випередивши найближчого конкурента, висуванця "Батьківщини" Арсена Авакова на 0,63%.

У 2015 році Кернес балотувався від партії "Відродження". Його підтримали 65,8% тих, хто проголосував, а найближчого конкурента, кандидата від "Самопомочі" Тараса Ситенка - 12,3%.

Українська правда
Теми: КернесХарківвибори


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