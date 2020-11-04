Кернеса знов обрали мером Харкова - виборчком

Чинний мер Харкова Геннадій Кернес отримав перемогу на виборах міського голови.

Джерело: сайт Харківської міської ради із посиланням на відповідну постанову Харківської міської територіальної виборчої комісії від 4 листопада

Деталі: Як повідомила голова комісії Ольга Мозгова, згідно з протоколом про результати виборів, участь у голосуванні взяли 323 218 виборців, найбільша кількість яких віддали свої голоси за Кернеса - 195 044 (60,34%).

Таким чином, міськвиборчком визнав його обраним мером.

За інформацією Інтерфакс-Україна, на другому місці зі значним відривом - кандидат від ОТЗЖ, народний депутат Олександр Фельдман (14,32% або 46278 голосів), на третьому - глава Харківської облдержадміністрації, висуванець від партії "Слуга народу" Олексій Кучер (7, 24% або 23401 голосів).

Всього на пост міського голови Харкова балотувалися 14 кандидатів. Найнижчий результат у представника "Удару", депутата Харківської міськради Георгія Лаговського (0,11% або 349 голосів).

Кернес виграє вибори міського голови Харкова втретє.

У 2010 році він балотувався від Партії регіонів і став міським головою, отримавши 30% голосів виборців, які брали участь у виборах, і випередивши найближчого конкурента, висуванця "Батьківщини" Арсена Авакова на 0,63%.

У 2015 році Кернес балотувався від партії "Відродження". Його підтримали 65,8% тих, хто проголосував, а найближчого конкурента, кандидата від "Самопомочі" Тараса Ситенка - 12,3%.

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Нагадаємо: 15 вересня стало відомо, що Кернес захворів на COVID-19, перебуває у стабільно важкому стані.

Кернеса доставили на лікування в Німеччину в ніч на 17 вересня у протиковідній капсулі. З того часу він не з'являвся на публіці.

Згідно з законом, обраний міський голова для своєї реєстрації мером зобов’язаний подати до ТВК протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів заяву про реєстрацію міським головою.

За законом Кернес має з'явитися на першій сесії міської ради, яка скликається не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів.

У разі якщо на час проведення першої сесії новий міський голова не буде зареєстрований мером, рада обере тимчасову президію з числа депутатів, і вони почергово будуть головувати на засіданнях до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря він головує на пленарних засіданнях.