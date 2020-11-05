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Україна пропонує Вільну економічну зону для Донбасу на 30 років

Четвер, 5 листопада 2020, 10:33
Україна пропонує Вільну економічну зону для Донбасу на 30 років

Україна пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області після їх деокупації.

Джерело: голова делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук – агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про "План спільних кроків" для ТКГ

Пряма мова Кравчука: "Без неї (ВЕЗ) відновити там економіку буде неможливо. І ця Вільна економічна зона, згідно з нашим баченням, повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу в нормальний стан".

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський заявляв, що запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.

25 жовтня, під час місцевих виборів, виборцям біля дільниць задавали "5 питань від президента", одне з яких стосувалося запровадження вільної економічної зони на Донбасі.

Партія "Слуга народу", яка виступила замовником опитування, ініційованого Володимиром Зеленським, оприлюднила лише попередні результати підрахунку відповідей. 26 жовтня, коли було оброблено 74% анкет, на друге запитання щодо ВЕЗ на Донбасі відповіді розділилися майже порівну: 46,70% підтримали, 46,48% висловилися проти.

 
5 питань президента після підрахунку 74% анкет
Facebook "Слуги народу"

Група "Рейтинг" на підставі екзитполів повідомляла, що 45% із тих, хто відповідав на 5 питань Зеленського, висловилися за створення СЕЗ на Донбасі, а з тих, хто не відповідав (це близько половини виборців) – 33% підтримую цю ідею.

Знати більше: Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

За кулісами "5 питань від президента". Розповідь "волонтера" про опитування Зеленського

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасекономікаТКГКравчук
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