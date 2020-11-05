Україна пропонує Вільну економічну зону для Донбасу на 30 років

Україна пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області після їх деокупації.

Джерело: голова делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук – агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про "План спільних кроків" для ТКГ

Пряма мова Кравчука: "Без неї (ВЕЗ) відновити там економіку буде неможливо. І ця Вільна економічна зона, згідно з нашим баченням, повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу в нормальний стан".