У Києві черговий антирекорд COVID – кількість хворих за добу наблизилась до тисячі
У столиці другу добу поспіль фіксують рекордну кількість нових хворих на коронавірус – за 4 листопада COVID-19 підтвердили у 983 людей.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у столиці продовжує тривожно збільшуватись. За минулу добу в Києві виявили 983 хворих на COVID-19. Померли 11 людей".
Захворіли: Серед нових хворих: 539 жінок віком від 18 до 89 років, 362 чоловіки віком від 18 до 91 року, 41 дівчинка від 1 місяця до 17 років та 41 хлопчик від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, 27 медиків.
99 хворих госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському (154), в Деснянському (144) та у Дарницькому (127) районах.
Станом на 5 листопада у столиці вже 41 373 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 827 киян. Подолали хворобу 13 769 мешканців Києва, з них 348 за минулу добу.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 2 листопада в Україні виявили майже 9 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.
- Виступаючи у Верховній Раді 3 листопада, очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що ситуація з COVID-19 близька до катастрофічної і кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби.
- 3 листопада Україна перетнула позначку у 9 тисяч хворих за добу.
- За добу 3 листопада у столиці зафіксували 856 нових випадків захворювання на коронавірус – це найбільша кількість хворих з початку пандемії.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допускає введення в Україні "карантину вихідного дня" у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.