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У Києві черговий антирекорд COVID – кількість хворих за добу наблизилась до тисячі

Четвер, 5 листопада 2020, 09:27
У Києві черговий антирекорд COVID – кількість хворих за добу наблизилась до тисячі
Фото КМДА

У столиці другу добу поспіль фіксують рекордну кількість нових хворих на коронавірус – за 4 листопада COVID-19 підтвердили у 983 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у столиці продовжує тривожно збільшуватись. За минулу добу в Києві виявили 983 хворих на COVID-19. Померли 11 людей".

Захворіли: Серед нових хворих: 539 жінок віком від 18 до 89 років, 362 чоловіки віком від 18 до 91 року, 41 дівчинка від 1 місяця до 17 років та 41 хлопчик від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, 27 медиків.

99 хворих госпіталізували.  

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом‘янському (154), в Деснянському (144) та у Дарницькому (127) районах.

Станом на 5 листопада у столиці вже 41 373 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 827 киян. Подолали хворобу 13 769 мешканців Києва, з них 348 за минулу добу.

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Передісторія:

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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