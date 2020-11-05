Частина суддів КС оголосила бойкот через оприлюднення проєктів рішень - ЗМІ

Судді Конституційного суду, які голосували проти резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства, тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію в ЗМІ проєктів його рішень.

Джерело: агентство "Інтерфакс-Україна" посиланням на інформованого співрозмовника в суді

Деталі: За словами співрозмовника агентства, в четвер на початку пленарного засідання КС, на якому розглядалося "земельне" питання, ці судді заявили, що вважають неприпустимим публікацію в ЗМІ проектів рішень КС.

Пряма мова: "Тому до нормалізації ситуації навколо КС легітимним способом (судді) вважають неможливим розгляд окремих питань конституційних проваджень і тимчасово не братимуть участі в засіданнях КС".

UPD: За даними джерела УП, близького до суддів КС, бойкотували нинішнє засідання КС Олег Первомайський, Василь Лемак і Віктор Колісник.

Що передувало: Суддя Конституційного суду Сергій Сас звернувся до українців і показав проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції.

Нагадаємо: В Україні виникла криза на тлі рішення Конституційного суду, яке фактично зупиняє антикорупційну реформу.

Скандальне рішення КС не підтримали судді Сергій Головатий, Олег Первомайський, Василь Лемак і Віктор Колісник.

Президент Володимир Зеленський закликав голову КС Олександра Тупицького подати у відставку. Широко обговорюється також можливість вирішення конфлікту політичним шляхом.

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