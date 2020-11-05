Аваков особисто заплатив понад 800 тисяч за літак, на якому привезли Марківа

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції, що 5 листопада 2020 року здійснив видатки у сумі 836 244, 50 грн. За ці кошти орендували приватний літак для доправлення в Україну з Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

Джерело: заступник Авакова Антон Геращенко у Facebook

Пряма мова Геращенка: "Міністр повідомив НАЗК письмово у зв’язку з ухваленням рішення КС від 27 жовтня та призупиненням технічної можливості для подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані на сайті НАЗК.

Ці кошти були витрачені на оплату послуг з оренди приватного літака Falcon для доправлення в Україну з Італії українського гвардійця Віталія Марківа, якого напередодні повністю виправдав італійський апеляційний суд Мілану, після трьох із половиною років незаконного утримання під вартою.

Час у дорозі 2:35. Борт був у користуванні з 10:45 (за міланським часом)".

Деталі: Геращенко пояснив, що необхідність використання чартерного літака була обумовлена складним епідемічним станом в регіоні Ломбардія, загрозою можливого закриття регулярних авіаційних рейсів між Україною та Італією. Тому Аваков вирішив оплатити чартерний рейс за власні кошти.

На уточнююче запитання УП в НАЗК підтвердили, що наразі подати електронну декларацію можна, а от повідомлення про суттєві зміни у майновому стані - ні. Конституційний суд звільнив топ-посадовців від зобов’язання повідомляти про суттєві зміни у майновому стані, визнавши неконституційними частини другу, третю статті 52 закону "Про запобігання корупції". Допоки питання не буде врегульовано, на сайті реєстру декларацій неможливо подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Передісторія: Ввечері 3 листопада Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Наступного дня в Україні приземлився борт разом із Віталієм Марківим, нацгвардієць вийшов з літака з українським прапором, привітався і поспішив на зустріч із Зеленським.

30 червня 2017 року в Італії затримали старшого сержанта командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) НГУ Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі фоторепортера громадянина Італії Андреа Рокеллі у м. Слов'янськ у травні 2014 року.

Суд італійського міста Павія визнав Марківа винним і засудив його до 24 років ув'язнення.

Національна поліція в рамках розслідування провела низку слідчих дій та отримала докази невинуватості нацгвардійця Віталія Марківа до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова у 2014 році.