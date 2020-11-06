Верховна Рада не змогла заповнити дві з трьох вільних вакансій у Конституційному суді, на призначення суддів не вистачило голосів.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Верховна Рада заслухала короткі звернення чотирьох кандидатів: Юрія Павленка (висунула "Опозиційна платформа - За життя"), Ольги Боднар-Петровської ("Батьківщина"), Миколи Сірого ("Європейська солідарність") та Наталі Денисенко ("Голос").

Спочатку депутати провели відкрите рейтингове голосування, а потім мали затвердити кандидатів, які набрали найбільше голосів. Павленко не голосував через конфлікт інтересів.

Ольга Боднар-Петровська набрала 126 голосів, Наталя Денисенко - 38, Юрій Павленко - 154, Микола Сірий - 97.

За призначення Павленка суддею КС проголосували 100 нардепів, рішення не прийняли.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив профільний комітет підготувати повторний конкурс на суддів КС.

Під час обговорення Ярослав Юрчишин ("Голос") закликав провести "адекватний не політичний конкурс за участю міжнародних експертів" і додав, що нардепи гальмували конкурс більше 7 місяців.

Сергій Власенко ("Батьківщина") заявив про "атаку на КС" і сказав, що у залі немає достатньої кількості людей для голосування за призначення суддів.

А лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко закликав спершу змінити процедуру призначення суддів КС.

Він заявив, що президент Володимир Зеленський хотів провести "100%-во своїх" людей у КС, але обіцяв, що процедура призначення суддів КС буде змінена: до неї залучать Громадську раду доброчесності та іноземних радників, щоб сумнівні особистості не потрапили в Конституційний суд.

Пряма мова Порошенка: "Ми запропонували, що зараз у парламенту є дві вакансії - ми маємо сформувати зміни до законодавства, щоб комісія в Раді доброчесності за участю міжнародних радників взяла на себе функцію допомоги і президенту, і судівській владі, і Верховній Раді, щоб кожна кандидатура пройшла перевірку на доброчесність.

У мене прохання зараз конкурс скасувати, поставити закон на голосування, сформувати процедуру, коли ми залучаємо Комісію з доброчесності до призначення суддів Конституційного суду - і після цього повернутися до призначення, можливо, цих достойних людей… Пане Зеленський, вітання і тримайте слово".

Чому це важливо: Конституційний суд 11 голосами з 15-ти визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України щодо покарання за недостовірне декларування. КС звинуватили у руйнації антикорупційної системи та європейських прагнень України.

Натомість голова КС Олександр Тупицький заявляв про тиск і спробу конституційного перевороту. Він також нарікав, що КС має неповний склад: з 18-ти членів є лише 15, а три вакансії вже півтора роки не заповнюють.

Цьому передувало: З тексту запрошення на 6 листопада стало відомо, що Верховна Рада скерувала запрошення 6 кандидатам на посаду судді КС - це: Ольга Боднар-Петровська, Наталя Денисенко, Віктор Кичун, Юрій Павленко, Руслан Сидорович, Микола Сірий.

Юрій Павленко, наприклад, відомий як уповноважений президента Віктора Януковича з прав дитини (з 11 серпня 2011-го до 24 лютого 2014 року) та як колишній міністр у справах сім'ї, молоді та спорту (з 7 лютого 2005-го року до 29 листопада 2006 року),

Микола Сірий у березні 2015 року претендував на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).