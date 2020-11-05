Рада планує у п'ятницю призначити 2 суддів КС
На засіданні 6 листопада Верховна Рада може призначити 2 суддів Конституційного суду України.
Джерело: помічник глави комітету Губань Радим у коментарі "Українській правді", Facebook-сторінка кандидата на посаду судді КС Руслана Сидоровича
Деталі: За словами помічника голови комітету з питань правової політики, комітет кілька місяців тому розглядав кандидатури на 2 вакантні місця у складі КС.
Помічник Євгена Костіна підтвердив, що йдеться про 6 претендентів, яких запросили на засідання Верховної Ради 6 листопада.
На питання, чи пов'язаний такий поспіх із рішенням КС щодо е-декларування, помічник парламентського комітету зазначив, що призначити 2 суддів потрібно було уже давно.
Сидорович опублікував запрошення на засідання ВР.
Кандидатами на посаду судді КС вказані 6 осіб: Ольга Боднар-Петровська, Наталя Денисенко, Віктор Кичун, Юрій Павленко, Руслан Сидорович, Микола Сірий.
Ще 3 березня комітет визнав такими, що відповідають вимогам, встановленим Конституцією та законом "Про Конституційний Суд України" кандидатури Кичуна, Павленка, Боднар-Петровської, Сидоровича.
На засіданні 17 березня комітет визнав такими, що відповідають вимогам Конституції кандидатури Буроменського Михайла (подавався від "Слуги народу", але згодом зняв свою кандидатуру), Сірого і Денисенко.
Тоді ж члени профільного комітету направити до ВР документи для організації проведення спеціальних перевірок кандидатів в судді КС.
3 червня на засіданні комітету з питань правової політики відбулася співбесіда із 4 кандидатами на посаду судді КС: Сидоровичем, Кичун, Боднар-Петровською та Павленком.
1 липня комітет знову заслухав Боднар-Петровську і Павленка, а також Миколу Сірого та Наталю Денисенко.
Комітет рекомендував Раді шляхом головування визначитися, хто з 6 кандидатів займе 2 вакантні посади суддів КС.
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- У відповідь на рішення КС, зранку 30 жовтня під будівлею суду відбулась акція протесту: учасники кидали шини та палили фаєри.
- До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями КС".
- 3 листопада антикорупційний комітет парламенту підтримав законопроєкт спікера Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування в первинному вигляді.