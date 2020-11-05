Рада планує у п'ятницю призначити 2 суддів КС
На засіданні 6 листопада Верховна Рада може призначити 2 суддів Конституційного суду України.
Джерело: помічник глави комітету Губань Радим у коментарі "Українській правді", Facebook-сторінка кандидата на посаду судді КС Руслана Сидоровича
Деталі: За словами помічника голови комітету з питань правової політики, комітет кілька місяців тому розглядав кандидатури на 2 вакантні місця у складі КС.
Помічник Євгена Костіна підтвердив, що йдеться про 6 претендентів, яких запросили на засідання Верховної Ради 6 листопада.
На питання, чи пов'язаний такий поспіх із рішенням КС щодо е-декларування, помічник парламентського комітету зазначив, що призначити 2 суддів потрібно було уже давно.
Сидорович опублікував запрошення на засідання ВР.
Кандидатами на посаду судді КС вказані 6 осіб: Ольга Боднар-Петровська, Наталя Денисенко, Віктор Кичун, Юрій Павленко, Руслан Сидорович, Микола Сірий.
Ще 3 березня комітет визнав такими, що відповідають вимогам, встановленим Конституцією та законом "Про Конституційний Суд України" кандидатури Кичуна, Павленка, Боднар-Петровської, Сидоровича.
На засіданні 17 березня комітет визнав такими, що відповідають вимогам Конституції кандидатури Буроменського Михайла, Сірого і Денисенко.
Тоді ж члени профільного комітету направити до ВР документи для організації проведення спеціальних перевірок кандидатів в судді КС.
3 червня на засіданні комітету з питань правової політики відбулася співбесіда із 4 кандидатами на посаду судді КС: Сидоровичем, Кичун, Боднар-Петровською та Павленком.
1 липня комітет знову заслухав Боднар-Петровську і Павленка, а також Миколу Сірого та Наталю Денисенко.