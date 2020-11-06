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Кличко залишається мером Києва

П'ятниця, 6 листопада 2020, 15:37
фото: КМДА

Чинний мер Києва Віталій Кличко виграв вибори міського голови столиці у першому турі – набрав понад 50% голосів виборців.

Джерело: брифінг Київської міської ТВК  6 листопада

Деталі: У виборах міського голови Києва взяли участь понад 722 тисячі громадян. Кличко набрав найбільшу кількість голосів - понад 365 тисяч, що складає 50,52%

За Олександра Попова ("ОПЗЖ") проголосували 68 757 виборців, за Сергія Притулу (кандидат від "Голосу") - 56 900, за Олексія Кучеренка ("Батьківщина") - 45 823, за Ірину Верещук ("Слуга народу") - 39 321, за Андрія Пальчевського ("Перемога Пальчевського") - 38 360, за Ігоря Смешка ("Сила і честь") - 22 418, за Олександра Омельченка ("Єдність О.Омельченка") - 21 542.

При цьому для голосування приготували понад 2 млн бюлетенів. 

Понад 7 тисяч бюлетенів визнали недійсними.

Мер уже подякував виборцям у соцмережі. За його словами, ця перемога - "велика честь" і "велика відповідальність".

Кличко розпочав політичну кар'єру ще у 2006 році, тоді він балотувався до Верховної Ради та Київради. У 2012 році його партія "УДАР" пройшла до парламенту, а після революції Гідності у 2014 році кияни обрали його мером на позачергових виборах міського голови.

Кличко - чемпіон Європи, інтерконтинентальний чемпіон за версіями WBO і WBA, чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії за версіями WBO і WBC. Усесвітня боксерська рада назвала його кращим панчером в історії суперважкого дивізіону.

Доповнюється…

Альона Мазуренко, УП
Теми: Віталій КличковибориКиїв


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