Кличко: Виборці Попова не пам'ятають, що таке "йолка" на Майдані і Янукович у Києві

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що виборці кандидата від ОПЗЖ ексочільника столиці Олександра Попова не знають про його діяльність за часів президентства Віктора Януковича.

Джерело: Кличко під час онлайн-брифінгу партії "Удар" 25 жовтня відеовключенням із самоізоляції

Пряма мова: "Дійсно був здивований тим, що Олександр Попов є на другому місці… Я думаю, що ключовий виборець, який за нього проголосував, переїхав у столицю в останні 5 років ... Ми знаємо, що багато людей приїхало до столиці, бо тут є робота, найвища заробітна плата, найкращі стандарти.

І у мене складається таке враження, що виборець Олександра Попова - це ті люди, які не пам'ятають, що таке "йолка" на Майдані, вони не пам'ятають, що таке Янукович у місті Києві.. І тільки з цим я можу пов’язати достатньо високу підтримку Олександра Попова".

Що передувало: Згідно з екзит-полом служби "Рейтинг", Віталій Кличко з великім відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці, але до перемоги в першому турі не дотягнув.

А от суперника Кличка, наразі ще не можна назвати остаточно, адже його переслідувачі йдуть один за одним і в межах похибки можуть помінятись місцями: Олександр Попов ("ОПЗЖ") – 8,6%; Сергій Притула ("Голос") – 8,3%; Ірина Верещук ("Слуга народу") – 8%.

Довідково: 59-річний Попов – уродженець Кривого Рогу. В уряді Януковича часів президентства Віктора Ющенка трохи більше півроку займав посаду міністра житлово-комунального господарства. Таку ж посаду обіймав в уряді Миколи Азарова.

Був народним депутатом 6 скликання від "Партії регіонів".

З листопада 2010 року до грудня 2013 року очолював Київську міську державну адміністрацію. Йому оголошували підозру в причетності до побиття активістів на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада. Пресслужба Попова повідомляла, що термін притягнення його до відповідальності закінчився 30 листопада 2018 року.