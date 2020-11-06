П'ять обласних центрів – Тернопіль, Сєвєродонецьк, Вінниця, Київ і Херсон – близькі до переходу в "червону" зону епіднебезпеки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на брифінг заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка 6 листопада

Деталі: За словами Ляшка, зазначені облцентри перейдуть в "червону" зону карантинних обмежень вже на наступному тижні, якщо в них збережеться поточна динаміка захворюваності.

Він також нагадав, що в тих регіонах, де встановлено "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, буде заборонено проведення масових заходів більше 20 осіб, перевезення у громадському транспорті понад кількість посадочних місць, торгівля з кількістю відвідувачів більше ніж один на 10 кв. м.

Ресторани і кафе зможуть працювати тільки на винос і з наповненістю не більше 50%.

Також буде діяти заборона на проведення дискотек і роботи нічних клубів, введені обмеження на планові госпіталізації, заборонений виїзд дітей на оздоровлення та відпочинок, а також заборонено відвідування установ соцзахисту.

Що було раніше: З 9 листопада вся територія України опиниться у "помаранчевій" та "червоній" зоні захворювання на коронавірус.

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