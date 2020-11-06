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Київ і ще 3 обласних центри близькі до переходу в "червону" зону – Ляшко

П'ятниця, 6 листопада 2020, 14:45
Київ і ще 3 обласних центри близькі до переходу в червону зону – Ляшко
Фото КМДА

Чотири обласних центри – Тернопіль, Вінниця, Київ і Херсон – близькі до переходу в "червону" зону епіднебезпеки.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на брифінг заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка 6 листопада

Деталі: За словами Ляшка, зазначені облцентри перейдуть в "червону" зону карантинних обмежень вже на наступному тижні, якщо в них збережеться поточна динаміка захворюваності.

Він також нагадав, що в тих регіонах, де встановлено "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, буде заборонено проведення масових заходів більше 20 осіб, перевезення у громадському транспорті понад кількість посадочних місць, торгівля з кількістю відвідувачів більше ніж один на 10 кв. м.

Ресторани і кафе зможуть працювати тільки на винос і з наповненістю не більше 50%.

Також буде діяти заборона на проведення дискотек і роботи нічних клубів, введені обмеження на планові госпіталізації, заборонений виїзд дітей на оздоровлення та відпочинок, а також заборонено відвідування установ соцзахисту.

Що було раніше: З 9 листопада вся територія України опиниться у "помаранчевій" та "червоній" зоні захворювання на коронавірус. 

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія:

  • 3 листопада Україна перетнула позначку у 9 тисяч хворих за добу.
  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допускає введення в Україні "карантину вихідного дня" у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.
  • За добу 5 листопада в Україні діагностували 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 201, одужало – 10 762 особи, госпіталізували 1 517 осіб.
  • У Києві 5 листопада захворіли на COVID-19 1002 особи.

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Теми: УкраїнакоронавірускарантинКиїв
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